Вест Гем оголосив про звільнення головного тренера

Лондонський Вест Гем вирішив припинити співпрацю з головним тренером Нуну Ешпіріту Санту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Після ретельного аналізу початку сезону рада директорів дійшла висновку, що на даний момент необхідні зміни, аби забезпечити подальше досягнення цілей і реалізацію очікувань клубу. Покинули Вест Гем також помічник головного тренера Руї Педро Сілва та тренер воротарів Руї Барбоза. Ми висловлюємо подяку фахівцям за їхню наполегливу працю та відданість під час перебування в клубі та бажаємо їм усього найкращого в майбутньому", – йдеться в заяві.

Наразі "молотобійці" уже розпочали пошук нового головного тренера. Тимчасово підготовкою команди до наступного матчу керуватимуть Марк Нобл, Стів Поттс і Жерар Прендервілл.

Зазначимо, що Вест Гем посідає восьме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. Він зіграє проти Кардіффа 4 листопада.

Португалець очолював лондонців з вересня 2025 року після звільнення Грема Поттера. Під його керівництвом команда вилетіла з АПЛ минулого сезону.

Нагадаємо, що напередодні Удінезе змінив головного тренера. "Зебр" очолив Паоло Дзанетті.