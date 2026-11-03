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Вест Гем визначився із новим головним тренером

Олексій Мурзак — 3 листопада 2026, 19:26
Вест Гем визначився із новим головним тренером
Скотт Паркер
Getty Images

Вест Гем визначився із наступником Нуну Ешпіріту Санту, якого напередодні було звільнено з посади головного тренера клубу.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, команду має очолити Скотт Паркер. Сторони вже погодили усі умови контракту, умови якого наразі не розголошуються.

46-річний Паркер перебуває без роботи після відходу з Бернлі у квітні 2026 року. Раніше він також тренував Брюгге, Борнмут та Фулгем.

Як відомо, тимчасово підготовкою команди до наступного матчу керуватимуть Марк Нобл, Стів Поттс і Жерар Прендервілл.

Зазначимо, що Вест Гем посідає восьме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. Санту очолював лондонців з вересня 2025 року після звільнення Грема Поттера. Під його керівництвом команда вилетіла з АПЛ минулого сезону.

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