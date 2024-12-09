Нападник Вест Гема вибув мінімум на рік через важку травму, отриману в жахливій ДТП

Форвард Вест Гема Майкл Антоніо вибув мінімум на рік через важку травму, яку отримав внаслідок ДТП.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією видання, наразі неясно, чи змусить травма 34-річного гравця завершити кар'єру, але вже точно відомо, що в поточному сезоні він більше не зіграє, адже не реабілітацію знадобиться мінімум один рік.

Як відомо, напередодні нападник переніс операцію на зламаній нозі. Нагадаємо, 7 грудня Майкл Антоніо потрапив у жахливу ДТП.

У нинішньому сезоні він зіграв у 15 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.