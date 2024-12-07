Форвард клубу АПЛ потрапив до жахливої аварії

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо став учасником аварії, після якої статус футболіста залишається невідомим.

Про це "молотобійці" повідомили у заяві на своєму сайті.

"Вест Гем Юнайтед підтверджує, що нападник Майкл Антоніо сьогодні потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Думки і молитви всіх співробітників клубу в цей час з Майклом, його сім'єю і друзями. Клуб повідомить додаткову інформацію в належний час", – йдеться у заяві.

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd — West Ham United (@WestHam) December 7, 2024

У Мережі шириться фото, на якому зображений автомобіль, знищений у результаті аварії. Вважається, що це транспортний засіб, у якому Антоніо потрапив у ДТП.

У нинішньому сезоні Майкл Антоніо зіграв у 15 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Вест Гем проведе гру 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона у понеділок, 9 грудня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.