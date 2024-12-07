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Форвард клубу АПЛ потрапив до жахливої аварії

Олексій Погорелов — 7 грудня 2024, 19:44
Форвард клубу АПЛ потрапив до жахливої аварії
Майкл Антоніо
Фабріціо Романо

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо став учасником аварії, після якої статус футболіста залишається невідомим.

Про це "молотобійці" повідомили у заяві на своєму сайті.

"Вест Гем Юнайтед підтверджує, що нападник Майкл Антоніо сьогодні потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Думки і молитви всіх співробітників клубу в цей час з Майклом, його сім'єю і друзями.

Клуб повідомить додаткову інформацію в належний час", – йдеться у заяві.

У Мережі шириться фото, на якому зображений автомобіль, знищений у результаті аварії. Вважається, що це транспортний засіб, у якому Антоніо потрапив у ДТП.

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У нинішньому сезоні Майкл Антоніо зіграв у 15 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Вест Гем проведе гру 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона у понеділок, 9 грудня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.

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