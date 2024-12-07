Форвард клубу АПЛ потрапив до жахливої аварії
Нападник Вест Гема Майкл Антоніо став учасником аварії, після якої статус футболіста залишається невідомим.
Про це "молотобійці" повідомили у заяві на своєму сайті.
"Вест Гем Юнайтед підтверджує, що нападник Майкл Антоніо сьогодні потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.
Думки і молитви всіх співробітників клубу в цей час з Майклом, його сім'єю і друзями.
Клуб повідомить додаткову інформацію в належний час", – йдеться у заяві.
У Мережі шириться фото, на якому зображений автомобіль, знищений у результаті аварії. Вважається, що це транспортний засіб, у якому Антоніо потрапив у ДТП.
У нинішньому сезоні Майкл Антоніо зіграв у 15 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.
Вест Гем проведе гру 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона у понеділок, 9 грудня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.