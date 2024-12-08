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Форвард Вест Гема переніс операцію після автомобільної аварії

Олексій Погорелов — 8 грудня 2024, 20:13
Форвард Вест Гема переніс операцію після автомобільної аварії
Майкл Антоніо
Вест Гем

Форвард Вест Гема Майкл Антоніо переніс операцію на нозі. Процедура знадобилася після того, як футболіст потрапив у аварію.

Про операцію, яка вже відбулася, лондонський клуб повідомив на своєму сайті.

"Вест Гем Юнайтед може підтвердити, що Майкл Антоніо переніс операцію з приводу перелому нижньої кінцівки після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в суботу вдень (7 грудня 2024 року).

Протягом найближчих днів Майкл продовжить перебувати під наглядом у лікарні. Усі працівники клубу бажають Майклу якнайшвидшого одужання.

Ми висловлюємо щиру подяку футбольній родині в цілому за величезну підтримку, яку вона продемонструвала після вчорашніх новин, а також висловлюємо сердечну подяку службам екстреної допомоги та першим особам, які надали допомогу Майклу одразу після інциденту, а також медичній команді, яка продовжує допомагати йому в його одужанні", – йдеться у заяві "молотобійців".

Нагадаємо, що вчора у Мережі з'явилася інформація про аварію за участі Майкла Антоніо.

Пізніше Вест Гем підтвердив її та заявив, що футболіст перебуває у лікарні у стабільному стані.

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