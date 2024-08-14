ПСЖ близький до підписання срібного призера Олімпійських ігор-2024

ПСЖ близький до трансферу півзахисника Ренна та молодіжної збірної Франції Дезіре Дуе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовилися про перехід, який коштуватиме парижанам 60 млн євро. Медичне обстеження заплановане на четвер.

🚨🔴🔵 Désiré Doué to Paris Saint-Germain, agreement confirmed and here we go!



Rennes will receive fee close to €60m after PSG got the green light from Doué two days ago.



Medical tests booked on Thursday for Doué ahead of contract signing after PSG won the race vs Bayern. pic.twitter.com/BKfdCHSCgM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024

Напередодні 19-річний француз відіграв Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Дуе провів 5 матчів та оформив 1+1 за системою гол + пас. У фіналі французька збірна на чолі з Тьєррі Анрі поступилася Іспанії в додатковий час.

В минулому сезоні Дезіре провів 43 матчі, у яких відзначився чотирма голами, та зробив 6 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 30 млн євро.

Зазначимо, що ПСЖ веде активну трансферну діяльність, раніше парижани запропонували контракт гравцю Манчестер Юнайтеда Джейдону Санчо, планують досягти домовленостей щодо контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном, та включилися у боротьбу за трансфер півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.