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ПСЖ близький до підписання срібного призера Олімпійських ігор-2024

Станіслав Лисак — 14 серпня, 23:39
ПСЖ близький до підписання срібного призера Олімпійських ігор-2024
Getty Images

ПСЖ близький до трансферу півзахисника Ренна та молодіжної збірної Франції Дезіре Дуе.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовилися про перехід, який коштуватиме парижанам 60 млн євро. Медичне обстеження заплановане на четвер.

Напередодні 19-річний француз відіграв Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Дуе провів 5 матчів та оформив 1+1 за системою гол + пас. У фіналі французька збірна на чолі з Тьєррі Анрі поступилася Іспанії в додатковий час.

В минулому сезоні Дезіре провів 43 матчі, у яких відзначився чотирма голами, та зробив 6 результативних передач. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 30 млн євро.

Зазначимо, що ПСЖ веде активну трансферну діяльність, раніше парижани запропонували контракт гравцю Манчестер Юнайтеда Джейдону Санчо, планують досягти домовленостей щодо контракту з нападником Наполі Віктором Осімхеном, та включилися у боротьбу за трансфер півзахисника Атлетика Ніко Вільямса.

ПСЖ Ренн Дезіре Дуе

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