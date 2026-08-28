ПСЖ оштрафували за незадовільний стан газону

Французька професійна футбольна ліга (LFP) ухвалила рішення ввести штрафні санкції ПСЖ у розмірі 150 000 євро за неналежний стан газону на стадіоні "Парк де-Пренс".

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як відомо, "парижани" вимушені були перенести матч стартового туру Ліги 1 проти Ренна через пошкодження домашньої арени внаслідок аномальної спеки.

Зауважимо, що в підсумку цей поєдинок відбувся на домашній арені "червоно-чорних" "Руазон-Парк" та завершився результативною нічиєю 2:2. Тоді від поразки паризьку команду врятував новачок з Барселони Ферран Торрес.

Утім, комітет змагань LFP постановив покарати Парі Сен-Жермен фінансовим штрафом, посилаючись на статтю 501.4, яка зобов'язує команди підтримувати у належному стані свій домашній стадіон або мати на готові альтернативний варіант у випадку виникнення непередбачуваних обставин.

Окрім того, паризький клуб домігся того, аби матч-відповідь із Ренном відбувся саме на "Парк де-Пренс" 6 березня о 18:00 (за київським часом). "Червоно-чорні" незадоволені цим рішенням, оскільки, за їхніми словами, вони через це втратять близько 500 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вінгер ПСЖ Бредлі Барколя став ще ближче до трансферу в англійський Ліверпуль.