ПСЖ переніс матч Ліги 1 проти Ренна через пошкоджений спекою газон

Матч стартового туру Ліги 1 між Парі Сен-Жермен та Ренном був перенесений зі стадіону "Парк де-Пренс" внаслідок того, що ця арена зазнала ушкоджень через спеку у Франції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відтепер цей поєдинок проходитиме на домашній для "бретонців" арені "Руазон-Парк". Дата початку гри залишилася незмінною – 23 серпня о 21:45 (за київським часом).

Таке рішення парижани ухвалили після перевірки стадіону від представників Французької професійної футбольної ліги (LFP), згідно з якою "Парк де-Пренс" наразі не придатний для проведення матчу.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Луїса Енріке сенсаційно поступилися Лансу у боротьбі за Суперкубок Франції (0:1). Щодо цієї поразки висловив свої думки український центрбек ПСЖ Ілля Забарний.