Ренн продовжив контракт з найкращим бомбардиром Ліги 1 сезону-2025/26

Ренн продовжив співпрацю з нападником команди Естебаном Леполем.

Про це повідомляє Get Football News France.

Офіційно клуб ще не оголошував про це, однак за інформацією Transfermarkt, новий контракт розрахований до 30 червня 2029 року.

26-річний футболіст приєднався до "червоно-чорних" минулого року, перейшовши з Анже, і одразу став найкращим бомбардиром Ліги 1, забивши у 32 матчах 21 гол та віддавши 5 асистів.

Він є найефективнішим атакувальним гравцем ліги за системою гол+пас.

Раніше повідомлялося, що за Леполем стежать Атлетико Мадрид та Наполі.