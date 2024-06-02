Куртуа: Лунін провів чудовий сезон, ми повинні йому подякувати

Бельгійський голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа вважає, що команда повинна подякувати українцю Андрію Луніну за цей переможний сезон в Лізі чемпіонів.

Слова Курута цитує іспанське видання AS.

"Я був спокійний. Анчелотті знає, що я можу запропонувати команді. Андрій провів чудовий рік, і ми повинні йому подякувати, але в підсумку тренер зрозумів, що зі мною все добре, що в іграх, які я грав, я почувався добре, і, перш за все, що демонстрував дуже високий рівень під час тренувань", — сказав Курута.

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Нагадаємо, у вирішальному матчі "вершкові" впевнено здолали дортмундську Боруссію.

Українець не зміг підготуватися до фінального матчу через грип, тому поєдинок провів на лаві запасних.

Попри це він отримав медаль переможця турніру, яка стала для нього вже другою. Тож Андрій став першим представником України, який вигравав Лігу чемпіонів понад 1 раз.

У цьому розіграші ЛЧ Лунін зіграв 8 поєдинків, пропустив 10 м'ячів та двічі залишав ворота "сухими".