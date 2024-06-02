Куртуа завершив сезон без пропущених голів

Бельгійський воротар Реала Тібо Курута провів сезон-2023/2024 без пропущених голів.

Через пошкодження коліна, яке Куртуа зазнав улітку, поєдинок проти Боруссії Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів став для нього п'ятим у нинішній кампанії.

Перший матч сезону Тібо провів 4 травня. З того часу він зіграв ще у чотирьох іграх окрім фіналу ЛЧ: 3:0 з Кадісом, 4:0 з Гранадою, 5:0 з Алавесом та 0:0 з Бетісом.

5 games.

5 clean sheets.

19 saves.



Thibaut Courtois finishes the season without conceding a single goal. 🧱 pic.twitter.com/IFf29X9tYQ — SimplyGoal (@SimplyGoal) June 1, 2024

Нагадаємо, що після матчу з Боруссією бельгійський голкіпер висловив вдячність Андрію Луніну.