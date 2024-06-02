Куртуа завершив сезон без пропущених голів
Бельгійський воротар Реала Тібо Курута провів сезон-2023/2024 без пропущених голів.
Через пошкодження коліна, яке Куртуа зазнав улітку, поєдинок проти Боруссії Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів став для нього п'ятим у нинішній кампанії.
Перший матч сезону Тібо провів 4 травня. З того часу він зіграв ще у чотирьох іграх окрім фіналу ЛЧ: 3:0 з Кадісом, 4:0 з Гранадою, 5:0 з Алавесом та 0:0 з Бетісом.
Нагадаємо, що після матчу з Боруссією бельгійський голкіпер висловив вдячність Андрію Луніну.