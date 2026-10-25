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Куртуа планує зіграти проти Барселони попри хворобу – ЗМІ

Володимир Максименко — 25 жовтня 2026, 15:31
Куртуа планує зіграти проти Барселони попри хворобу – ЗМІ
Тібо Куртуа
instagram.com/thibautcourtois/

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа розраховує взяти участь у матчі з Барселоною попри хворобу.

Про це повідомили у The Athletic.

Напередодні поєдинку у стані "вершкових" повідомили, що бельгієць не зможе вийти на поле через грип і замінили його в заявці на українця Іллю Волошина.

Втім, сам Куртуа все ж вирушить на стадіон, оскільки розраховує, що його стан покращиться і він зможе взяти участь у Ель-Класіко.

Зазначимо, що цього сезону 34-голкіпер взяв участь у 12 матчах в усіх турнірах, не пропустивши жодного – на його рахунку два "кліншити" і 14 пропущених м'ячів.

Матч Барселона – Реал відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом.

Букмекери вважають фаворитом протистояння саме каталонців. Напередодні Жозе Моурінью розповів, чи планує приділяти персональну увагу Ямалу.

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