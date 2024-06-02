Лунін — дворазовий переможець Ліги чемпіонів
Український голкіпер Реала Андрій Лунін став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів.
Воротар через грип не зміг підготуватися до фінального матчу проти Боруссії Дортмунд (2:0), тому поєдинок провів на лаві запасних. Попри це він отримав медаль переможця турніру.
Для Андрія це вже друга перемога в турнірі. Першу він здобув з мадридцями у 2022 році, коли був обіграний Ліверпуль (1:0).
До перемоги Луніна з Реалом лише двом українцям в історії вдавалося виграти Лігу чемпіонів — Андрію Шевченку (2003 рік за Мілан) та Анатолію Тимощуку (2013 рік за Баварію).
Раніше визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.