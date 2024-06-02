Карвахаль встановив рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів
Правий захисник Реала Дані Карвахаль встановив віковий рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє OptaJose.
Карвахаль відкрив рахунок у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, коли переправив м'яч у ворота після навісу Тоні Крооса з кутового.
Іспанець став найстаршим автором гола за Реал у фіналах Ліги чемпіонів. На цей момент йому було 32 роки та 142 дні.
У поточному сезоні Карвахаль відіграв 41 матч. На його рахунку — 6 голів та 6 асистів.
Нагадаємо, Реал завдяки голам Карвахаля та Вінісіуса здобув свій 15-й трофей в історії.