Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Карвахаль встановив рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 2 червня, 00:47
Карвахаль встановив рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів

Правий захисник Реала Дані Карвахаль встановив віковий рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Карвахаль відкрив рахунок у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, коли переправив м'яч у ворота після навісу Тоні Крооса з кутового.

Іспанець став найстаршим автором гола за Реал у фіналах Ліги чемпіонів. На цей момент йому було 32 роки та 142 дні.

У поточному сезоні Карвахаль відіграв 41 матч. На його рахунку — 6 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, Реал завдяки голам Карвахаля та Вінісіуса здобув свій 15-й трофей в історії.

Карвахаль Реал Мадрид Ліга чемпіонів-2023/24

Реал Мадрид

Реал здолав Боруссію Дортмунд у фіналі Ліги чемпіонів: чому це історична перемога
Анчелотті відірвався від Зідана та Гвардіоли за кількістю виграних титулів Ліги чемпіонів
Лунін — дворазовий переможець Ліги чемпіонів
Неймовірний Карвахаль та чудове прощання Крооса: визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Реал Луніна виграв 15-й титул Ліги чемпіонів

Останні новини