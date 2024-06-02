Карвахаль встановив рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів

Правий захисник Реала Дані Карвахаль встановив віковий рекорд Реала у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Карвахаль відкрив рахунок у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, коли переправив м'яч у ворота після навісу Тоні Крооса з кутового.

Іспанець став найстаршим автором гола за Реал у фіналах Ліги чемпіонів. На цей момент йому було 32 роки та 142 дні.

1 - With 32y 142d, Dani Carvajal is the oldest @realmadriden ⚪️⚪️ player to score in a #UCLfinal . The Spanish full back has equalled his best goal involvement tally in a single season (12 - G6 A6, as many as 2016/17 campaign). Hero. pic.twitter.com/neEimje52z — OptaJose (@OptaJose) June 1, 2024

У поточному сезоні Карвахаль відіграв 41 матч. На його рахунку — 6 голів та 6 асистів.

Нагадаємо, Реал завдяки голам Карвахаля та Вінісіуса здобув свій 15-й трофей в історії.