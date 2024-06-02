Неймовірний Карвахаль та чудове прощання Крооса: визначився найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів

Правий захисник Реала Дані Карвахаль став найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд за версією SofaScore. Також високий бал отримав півзахисник "вершкових" Тоні Кроос, який провів свій останній поєдинок за клуб.

Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

Карвахаль відзначився першим голом у грі та заробив оцінку 8,5. Німецький півзахисник асистував Дані та отримав від SofaScore 8,2, що є другим найвищим балом у зустрічі.

Український воротар мадридців Андрій Лунін провів поєдинок на лаві для запансих.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Реал переграв Лейпциг в 1/8 фіналу, здолав Манчестер Сіті у чвертьфіналі та переміг Баварію в півфіналі.