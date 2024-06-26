Доку: Я набув ментальності переможця

Вінгер Манчестер Сіті та збірної Бельгії Жеремі Доку розповів, що набув ментальності переможця.

Його слова наводить УЄФА.

"Я навчився навичок, я навчився вести м’яч, навчився бійцівського духу тощо. Я також набув ментальності переможця. І ти граєш проти старших гравців, іноді сильніших хлопців. Є речі, яким не навчишся на полі, коли станеш старшим.

Є речі, які я роблю зараз, яких я навчився в дитинстві. Друзі, які знали мене з дитинства, вони це знають. Я також грав футзал, п'ять проти п'яти, де все про маленькі місця, я багато чого навчився", — сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу Євро-2024 бельгійці зіграють проти збірної України. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Перемога над Бельгією гарантовано виведе "жовто-синіх" у плей-оф Євро-2024, а будь-який інший результат змусить сподіватися на сприятливий розвиток подій у паралельному матчі Словаччина — Румунія.