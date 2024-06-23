Шанси України вийти в плей-оф: який результат потрібен

Ось і завершився другий тур групового етапу Євро-2024 з футболу, який остаточно заплутав ситуацію у квартеті збірної України. Річ у тім, що українці вирвали перемогу в Словаччини, а Бельгія здолала Румунію.

Яка наразі ситуація в групі Е

Турнірна таблиця групи Е на Євро-2024

В останньому турі українці зіграють з бельгійцями, а румуни — зі словаками. Матчі відбудуться у середу, 26 червня. Загалом існує 9 варіантів подій, 6 з яких потенційно виводять збірну України у плей-оф. Давайте розглянемо всі.

Перемога України

Перемога Словаччини

Що ж, вітаємо Україну з першим місцем у групі. Словаки матимуть рівну кількість очок з українцями, проте Україна буде вище через перемогу в очній зустрічі. Тож підопічні Сергія Реброва зіграють з третім місцем групи A, В, С або D. А вилітатиме збірна Румунії.

Нічия між Словаччиною та Румунією

Знову перше місце у групі. Другу сходинку посядуть румуни, а третіми будуть словаки. В такій ситуації вилітатиме збірна Бельгії, набравши найменше очок з усіх.

Перемога Румунії

Шкода, але ми посядемо другу сходинку та скоріш за все зіграємо з Францією або Нідерландами. Першою буде саме Румунія, оскільки вона здолала нас в очній зустрічі, а останні знову бельгійці.

Нічия між Україною та Бельгією

Перемога Словаччини

Україна посяде третю сходинку і скоріш за все пройде в наступний етап. Словаки ж опиняться на першому місці, другою буде Бельгія, а вилітатиме Румунія. Наші потенційні суперники — Англія або Іспанія.

Нічия між Словаччиною та Румунією

Жахливий розклад, коли в усіх у групі буде 4 бали, проте вилетить саме Україна через найгіршу різницю м'ячів. Перше місце в Румунії, далі — Бельгія, Словаччина третя. Проблема в тому, що такий варіант найбільш очікуваний. І схожа ситуація вже була 30 років тому, але на чемпіонаті світу. До речі, теж в групі Е.

Перемога Румунії

Розклад той самий, що й у разі перемоги Словаччини, треба лише змінити збірні місцями. Перша — Румунія, вилітає Словаччина, а ми — треті.

Поразка України

Перемога Словаччини

Ще один дивний фінал, коли перше місце посідають словаки, другими будуть бельгійці, а вилітає Україна через програну очну зустріч з Румунією.

Нічия між Словаччиною та Румунією

В України буде найменше очок в групі, тому теж виліт. Бельгія посяде першу сходинку, Румунія — другу, а Словаччина — третю.

Перемога Румунії

Єдиний варіант, коли Україна не вилетить, програвши Бельгії. Річ у тім, що Словаччина програла українцям, тому буде нижче нас за рівної кількості балів. Першими будуть бельгійці. Скоріш за все ми пройдемо далі з 3 балами та жахливою різницею голів, адже в інших групах високий шанс, що третя команда буде з 2 балами.

Висновки

Підсумовуючи, у збірної України існує 3 розклади, за яких вона вилетить з чемпіонату Європи. Це найбільша кількість у групі. Проте у кожної іншої збірної в нашій групі по два таких варіанти. Тому хоч ми і головний претендент на виліт, але в нашій групі кожен має високий шанс посісти останнє місце.