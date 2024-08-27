Футболіст Манчестер Сіті перейшов у саудівський Аль-Хіляль
Жоау Канселу
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Правий захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу став гравцем саудівського Аль-Хіляля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сума трансферу становить 25 мільйонів євро. Футболіст підписав контракт із саудівським клубом терміном на 3 роки. Раніше повідомлялося, що Жоау хотів залишитися в Барселоні, за яку грав в оренді, проте каталонський клуб не має фінансових можливостей викупити контракт футболіста.
У минулому сезоні захисник провів 42 матчі, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 25 мільйонів євро.
Зазначимо, що за Аль-Хіляль також грає зірковий вінгер Неймар, який нещодавно вкотре пробував повернутися в рідну Барселону.