Гравець Манчестер Сіті близький до переходу в Саудівську Аравію

Правий захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу найближчим часом перейде до клубу Аль-Хіляль з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, за 30-річного гравця "сіті" отримає понад 40 мільйонів євро. А контракт з гравцем буде розрахований на три роки — до літа 2027 року.

Також повідомляється, що Жоау хотів залишитися в Барселоні, проте каталонський клуб не має фінансових можливостей викупити контракт футболіста.

У минулому сезоні захисник провів 42 матчі, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно "містяни" розпрощалися зі своїм форвардом Хуліаном Альваресом, який за 75 млн євро перейшов до Атлетико Мадрид.