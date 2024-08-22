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Гравець Манчестер Сіті близький до переходу в Саудівську Аравію

Володимир Кук — 22 серпня, 18:26
Гравець Манчестер Сіті близький до переходу в Саудівську Аравію
Жоау Канселу
ФК Манчестер Сіті

Правий захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу найближчим часом перейде до клубу Аль-Хіляль з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, за 30-річного гравця "сіті" отримає понад 40 мільйонів євро. А контракт з гравцем буде розрахований на три роки до літа 2027 року.

Також повідомляється, що Жоау хотів залишитися в Барселоні, проте каталонський клуб не має фінансових можливостей викупити контракт футболіста.

У минулому сезоні захисник провів 42 матчі, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 5 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що нещодавно "містяни" розпрощалися зі своїм форвардом Хуліаном Альваресом, який за 75 млн євро перейшов до Атлетико Мадрид.

Аль-Хіляль Манчестер Сіті Жоау Канселу

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