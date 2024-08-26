Неймар не покидає надій повернутися у Барселону

Зірковий вінгер саудівського Аль-Хіляля Неймар все ще хоче повернутися у каталонську Барселону.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, під час поточного трансферного вікна бразилець пропонував каталонцям викупити його з Аль-Хіляля, але головний тренер клубу Ганс-Дітер Флік відмовив у цьому підписанні.

Зазначається, що головним претендентом "синьо-гранатових" на позицію лівого півзахисника був Ніко Вільямс, але реалізація цього задуму виглядає малоймовірною через перехід Дані Ольмо. Також Барселона розглядає підписання футбоілста Ювентуса Федеріко К'єзу.

Щодо Неймара — це не перша його спроба повернутися у стан своєї колишньої команди. Чутки про його повернення були ще навесні 2020 року, тоді керівництво клубу не відкидало можливість підписання свого зіркового гравця.

Після Барселони бразилець захищав кольори ПСЖ, звідки потім перейшов у саудівський Аль-Хіляль. У жовтні 2023 року він отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026.