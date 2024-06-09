У Барселони проблеми: клуб не може зареєструвати 9 футболістів

Каталонська Барселона не може зареєструвати 9 своїх футболістів з 25 через перевищений ліміт витрат на зарплати на 130 мільйонів євро.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що також негативний вплив на цю ситуацію матиме повернення орендованих гравців. Наразі каталонці не можуть зареєструвати Вітора Роке, Іньїго Мартінеса, Ламіна Ямала, Пау Кубарсі та Алехандра Бальде.

Окрім цього, якщо Серджі Роберто та Маркос Алонсо продовжать контракти, то також попадуть до цього списку, як і Жоау Фелікс та Жоау Канселу, які минулий сезон провели в оренді в Барселоні. Тому, якщо португальці залишаться ще на один рік, то повинні бути заново зареєстровані.

Нагадаємо, у Ла Лізі сезону-2023/24 команда Хаві Ернандеса посіла другу сходинку обігнавши третю Жирону на 4 бали.

Зазначимо, що нещодавно Барселона звільнила Хаві з посади головного тренера. Його місце посів німець Ганс-Дітер Флік.