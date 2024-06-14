Аль-Наср Роналду запропонував ван Дейку шалений контракт

Центральний захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Marca.

Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, хоче підсилити лінію оборони, щоб припинити домінацію Аль-Хіляля в чемпіонаті. Клуб із Саудівської Аравії готовий запропонувати ван Дейку угоду, яка зробить його найбільш високооплачуваним захисником у світі.

Окрім того, керівництво клубу зараз працює над трансфером воротаря Ювентуса Войцеха Щенсного.

Нещодавно Аль-Наср поступився у фіналі Кубку Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду не зміг стримати емоцій після чергового фіаско його клубу. Також команда стала другою в чемпіонаті Саудівської Аравії та програла в матчі за Суперкубок.