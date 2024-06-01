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Його кров стала жовтою: гендиректор Аль-Насра — про емоції Роналду

Игорь Чернявский — 1 червня, 19:32
Його кров стала жовтою: гендиректор Аль-Насра — про емоції Роналду

Генеральний директор Аль-Насра Гвідо Фієнга заявив, що у Кріштіану Роналду виникли особливі почуття до саудівського клубу.

Про майбутнє португальця Фієнга розповів у коментарі Sada Al-Mala’eib.

"Кріштіану Роналду продовжить працювати з Аль-Насром. Його кров стала жовтою".

Напередодні Аль-Наср поступився у драматичному фіналі Кубку Саудівської Аравії. Під час серії пенальті Кріштіану не міг знайти собі місця та молився перед ударами партнерів. Після поразки португалець не стримав сліз.

Також Гвідо Фієнга запевнив, що Луїш Каштру продовжить працювати з командою:

"Аль-Наср показав хороші результати під його керівництвом".

Втім, одному з найсильніших клубів досі не вдалося виграти жодного трофею після підписання Кріштіану Роналду. Кубок став уже сьомим турніром, який не підкорився португальцю.

Кріштіану Роналду Аль-Наср Луїш Каштру

Кріштіану Роналду

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