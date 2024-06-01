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Роналду знову не зміг завоювати титул з Аль-Насром. Аль-Хіляль виграв Кубок Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 1 червня, 09:47
Роналду знову не зміг завоювати титул з Аль-Насром. Аль-Хіляль виграв Кубок Саудівської Аравії

Аль-Хіляль по пенальті здобув перемогу над Аль-Насром у фіналі Кубку Саудівської Аравії.

Основний час завершився з рахунком 1:1. За 30 хвилин компенсованого часу команди не змогли відзначитися.

Долю титулу вирішила серія післяматчевих пенальті, в якій сильнішими виявилися підопічні Жорже Жезуша.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду досі не завоював жодного трофея в Аль-Насрі. Кубок став уже сьомим турніром, який не підкорився португальцю.

Кубок Короля Саудівської Аравії
Фінал, 31 травня

Аль-Хіляль — Аль-Наср 1:1 (1:0)

Серія пенальті 5:4

Нагадаємо, що Аль-Хіляль також виграв місцевий чемпіонат, не програвши жодної гри. Роналду став найкращим бомбардиром Про-ліги Саудівської Аравії.

Аль-Хіляль Кріштіану Роналду Аль-Наср Кубок Короля Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду

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