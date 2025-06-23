Український клуб не вийде на старт чемпіонату, однак збереже професійний статус

Футбольний клуб Кремінь не вийде на старт Другої ліги в наступному сезоні, але залишається членом Професійної футбольної ліги України.

Про це в коментарі виданню Тribuna.com повідомив директор команди Андрій Філь.

"Ми зберегли статус професійного клубу, але на рік призупинили участь у змаганнях. Як це працює? Під час війни клуб може надати листа, що має певні фінансові чи інші труднощі, повʼязані з війною. На Конгресі це виноситься на голосування, і клуби голосують, надати можливість клубу призупинити участь у змаганнях зі збереженням професійного статусу чи не надати. Ми вийшли з таким листом, клуби проголосували, щоб залишити нам професійний статус і дати нам рік на те, щоб не брати участь у змаганнях", – пояснив Філь.

Він також назвав причину такого рішення.

"Причина рішення – фінансові труднощі власника клубу. У нього бізнес повʼязаний з нафтопереробним заводом, зараз ця галузь зазнала великих проблем. Ми поспілкувались, прийняли рішення не брати на себе ті обовʼязки, які не зможемо виконати", – додав директор клубу.

Філь такою запевнив, що зараз перед жодним працівником, жодним футболістом, які були з клубом в сезоні 2024/25 фінансових заборгованостей нема.

"Ми виконали усі фінансові зобовʼязання, які брали на себе. Дитяча школа в нас по договору, це міська школа – вона як працювала, так і працюватиме. Клуб буде їй допомагати у міру можливостей. Клуб свою діяльність продовжує, просто ми на рік взяли паузу в участі у змаганнях", – підкреслив Філь.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 клуб із Кременчука виступав у Першій лізі чемпіонату України. Кремінь посів останнє, 9 місце у групі Вибування та вилетів до Другої ліги.

Раніше повідомлялося про те, що, окрім Кременя, призупинить участь у чемпіонаті України також Ревера 1908, який виступав у Другій лізі.