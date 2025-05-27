У клубі є фінансові проблеми, – клуб Першої ліги залишився без головного тренера

Першоліговий Кремінь залишився без головного тренера, команду покинув Ігор Климовський. Спеціаліст розповів, що у клуба є невеликі фінансові проблеми, але заборгованостей перед ним або гравцями немає.

Слова наставника передає Український футбол.

" Є фінансові проблеми. Невеликі. Однак усе може вирішитися. Шукають спонсорів, які можуть допомогти. Чи є заборгованості перед тренерським штабом? Ні, немає ", – сказав Климовський.

Раніше стало відомо, що поєдинок 8 туру групи вибування Першої ліги України між Минаєм та Кременем не відбудеться через фінансові проблеми клубу з Полтавщини.

Зазначимо, що Кремінь є аутсайдером своєї групи та посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши всього 14 очок.