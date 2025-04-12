Що це було: гравець клубу з Другої ліги України забив феєричний автогол за комірець голкіперу

У матчі 13-го туру Другої ліги між Тростянцем та Олександрією-2, який відбувся 11 квітня, глядачі стали свідками справжнього футбольного курйозу.

Хоч гра завершилась мирною нічиєю 1:1, момент на 60-й хвилині без сумніву увійде до підбірок найкумедніших автоголів сезону.

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Гравець Тростянця Владислав Тишинінов намагався спокійно повернути м’яч своєму воротарю, але ситуація обернулася зовсім не за сценарієм.

Удар, здавалося б, не мав нічого небезпечного, але м’яч зрадливо зрізався з ноги та дивовижною дугою влетів… просто за комірець голкіперу!

Глядачі не повірили очам, а коментатор просто був шокований – настільки несподіваним був цей гол.

Раніше повідомлялося, що гравці клубу Першої ліги України випадково оголили сідниці партнера по команді під час святкування голу.