Що це було: гравець клубу з Другої ліги України забив феєричний автогол за комірець голкіперу
У матчі 13-го туру Другої ліги між Тростянцем та Олександрією-2, який відбувся 11 квітня, глядачі стали свідками справжнього футбольного курйозу.
Хоч гра завершилась мирною нічиєю 1:1, момент на 60-й хвилині без сумніву увійде до підбірок найкумедніших автоголів сезону.
Гравець Тростянця Владислав Тишинінов намагався спокійно повернути м’яч своєму воротарю, але ситуація обернулася зовсім не за сценарієм.
Удар, здавалося б, не мав нічого небезпечного, але м’яч зрадливо зрізався з ноги та дивовижною дугою влетів… просто за комірець голкіперу!
Глядачі не повірили очам, а коментатор просто був шокований – настільки несподіваним був цей гол.
Раніше повідомлялося, що гравці клубу Першої ліги України випадково оголили сідниці партнера по команді під час святкування голу.