Учасник ЧС-2026 отримав вердикт у справі про позитивний тест на кокаїн

Футболіст збірної Австралії Крістіан Вольпато отримав штраф після позитивного тесту на кокаїн під час дорожньої перевірки в Сіднеї.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в липні на мосту Анзак. Тоді його зупинили через перевищення швидкості та відібрали водійські права на шість місяців.

Перший тест на місці, а згодом і лабораторний аналіз другого зразка підтвердили наявність кокаїну. Після цього півзахисник Сассуоло зв'язався із представниками Федерації футболу Австралії, заявивши, що ніколи свідомо не вживав і не приймав жодної забороненої речовини.

Після повернення до Італії гравець пройшов додаткові медичні тести на базі свого клубу. Всі наступні результати виявилися негативними.

Напередодні справа була остаточно закрита та завершилася адміністративним штрафом у 722 австралійські долари. Подальше кримінальне переслідування Вольпато не загрожує.

Зазначимо, що Крістіан народився в Сіднеї та раніше виступав за молодіжні збірні Італії. Напередодні ЧС-2026 він змінив спортивне громадянство та обрав національну команду Австралії, у складі якої провів три матчі на мундіалі.

Вона врешті-решт дійшла до 1/16 фіналу. Там австралійці програли Єгипту в серії пенальті.