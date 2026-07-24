Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Хавбек збірної Австралії здав позитивний тест на кокаїн

Олег Дідух — 24 липня 2026, 13:25
Хавбек збірної Австралії здав позитивний тест на кокаїн
Крістіан Вольпато
Getty Images

Півзахисник Сассуоло та збірної Австралії Крістіан Вольпато здав позитивний тест на кокаїн.

Про це повідомляє ВВС.

Це трапилося в Сіднеї, де Вольпато проводив відпустку після виступів на чемпіонаті світу 2026 року. Його зупинила місцева поліція за кермом автомобіля через перевищення швидкості: він їхав 109 км/год при дозволених 60 км/год.

Вольпато довелося здати тест, який виявив у його організмі кокаїн. Алкоголю в організмі 22-річного спортсмена виявлено не було. У хавбека уже конфіскували права на 6 місяців.

Розслідування по даній справі триває. Клуб Вольпато, Сассуоло, поки що не робив жодних заяв з даного приводу.

Вольпато провів 4 матчі за збірну Австралії, 3 із яких – на ЧС-2026, де австралійці вилетіли в 1/16 фіналу від Єгипту.

Сассуоло Збірна Австралії з футболу

Збірна Австралії з футболу

Огляд історичної перемоги Єгипту над Австралією в 1/16 фіналу ЧС-2026
Єгипет вперше в історії виграв матч у плейоф ЧС, здолавши Австралію в серії пенальті
Голкіпер збірної Австралії став найкращим серед усіх воротарів на ЧС-2026 за показником голів, яким запобіг
Названо найкращих гравців у матчах останнього туру групи D на ЧС-2026
Верес планує підсилити склад колишнім гравцем молодіжної збірної країни-учасниці ЧС-2026 – ЗМІ

Останні новини