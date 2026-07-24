Хавбек збірної Австралії здав позитивний тест на кокаїн

Півзахисник Сассуоло та збірної Австралії Крістіан Вольпато здав позитивний тест на кокаїн.

Про це повідомляє ВВС.

Це трапилося в Сіднеї, де Вольпато проводив відпустку після виступів на чемпіонаті світу 2026 року. Його зупинила місцева поліція за кермом автомобіля через перевищення швидкості: він їхав 109 км/год при дозволених 60 км/год.

Вольпато довелося здати тест, який виявив у його організмі кокаїн. Алкоголю в організмі 22-річного спортсмена виявлено не було. У хавбека уже конфіскували права на 6 місяців.

Розслідування по даній справі триває. Клуб Вольпато, Сассуоло, поки що не робив жодних заяв з даного приводу.

Вольпато провів 4 матчі за збірну Австралії, 3 із яких – на ЧС-2026, де австралійці вилетіли в 1/16 фіналу від Єгипту.