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Лаціо підписав ексфорварда Інтера

Олег Дідух — 27 серпня 2026, 12:55
Лаціо підписав ексфорварда Інтера
Андреа Пінамонті
ФК Лаціо

Нападник Сассуоло Андреа Пінамонті продовжить кар'єру в римському Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 3 мільйони євро фіксованої суми плюс 12 мільйонів можливих бонусів. У складі Лаціо Пінамонті виступатиме під 9-м номером.

За Сассуоло 27-річний нападник виступав з 2022 року. Сумарно провів 109 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 26 голами та 7 асистами.

Пінамонті є вихованцем Інтера, також грав за Фрозіноне, Дженроа та Емполі. Провів 1 матч за збірну Італії.

Минулого тижня Лаціо підписав захисника збірної Хорватії Йосипа Шутало.

Лаціо Сассуоло

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