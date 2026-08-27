Лаціо підписав ексфорварда Інтера

Нападник Сассуоло Андреа Пінамонті продовжить кар'єру в римському Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 3 мільйони євро фіксованої суми плюс 12 мільйонів можливих бонусів. У складі Лаціо Пінамонті виступатиме під 9-м номером.

За Сассуоло 27-річний нападник виступав з 2022 року. Сумарно провів 109 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 26 голами та 7 асистами.

Пінамонті є вихованцем Інтера, також грав за Фрозіноне, Дженроа та Емполі. Провів 1 матч за збірну Італії.

Минулого тижня Лаціо підписав захисника збірної Хорватії Йосипа Шутало.