Я не шоумен, і те святкування йшло справді від серця: Довбик розповів про дебютний гол за Болонью

Український форвард Болоньї Артем Довбик не приховував щасливих емоцій після свого дебютного голу за "червоно-синіх" у матчі 3-го туру Серії А-2026/27 проти Сассуоло.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

29-річний футболіст зрівняв цифри на табло, принісши господарям бойову нічию 2:2 та перший бал у новому розіграші італійської першості.

"Я дуже щасливий через цей перший гол на "Далла'Ара", особливо тому, що він приніс нічию, але водночас я розчарований нічиєю, бо одного очка недостатньо. Ми маємо продовжувати працювати, вірити в себе та зосередитися на наступному матчі. Я почуваюся добре. Можливо, на початку сезону я не був готовий на 100% і мусив набирати форму, але зараз усе гаразд. Грати з Пікколі насправді дуже легко. Немає жодних проблем грати з ним, оскільки в нас одна мета – забивати голи заради блага Болоньї", – сказав Артем.

Також Довбик пояснив своє емоційне святкування голу, коли він зняв футболку, за що отримав жовту картку, та побоксував із кутовим прапорцем.

"Це був дуже емоційний момент, адже минулого сезону я не грав через травму. Повернення до голів дало мені зрозуміти, що я справді повернувся. Я не шоумен, і те святкування йшло справді від серця", – відповів український легіонер.

Нагадаємо, що Болонья орендувала Довбика у Роми до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Клуб українця після 3-х турів посідає лише 15-те місце, тоді як Сассуоло вже має у своєму активі 4 очки та 10-ту позицію. У наступному турі "червоно-сині" зіграють на виїзді проти Наполі – 13 вересня о 19:00 (за київським часом).