Таблиця УПЛ: Шахтар трохи підібрався до Динамо та Олександрії, Інгулець ще живий

Сьогодні, 2 березня, підійшов до свого завершення 19 тур Української Прем'єр-ліги. За його підсумками в турнірній таблиці відбулися певні зміни.

Перш за все варто зазначити, що лише дві команди виграли обидва матчі після зимових канікул: Шахтар та Верес.

Незважаючи на втрату очок, Динамо продовжує лідирувати. Але "біло-сині" дозволили "гірникам" скоротити відставання від себе до 8 очок. Донецький клуб підібрався ближче за рахунок розгромної перемоги над Олександрією.

Полісся за два тури після поновлення чемпіонату наздогнало Кривбас, який програв обидві гри, а Верес вже йде сьомим, маючи стільки ж очок, скільки й Зоря та Рух (по 25).

У той же час сенсаційна перемога Інгульця над Кривбасом трохи додала інтриги в боротьбі за виживання, де не можуть відчувати себе у безпеці команди, починаючи з одинадцятої позиції.

Турнірна таблиця УПЛ (після 19 туру)

Динамо (Київ) – 47 очок Олександрія (Олександрія) – 41 Шахтар (Донецьк) – 39 Кривбас (Кривий Ріг) – 31 Полісся (Житомир) – 31 Карпати (Львів) – 27 Верес (Рівне) – 25 Зоря (Луганськ) – 25 Рух (Львів) – 25 ЛНЗ (Черкаси) – 22 Лівий берег (Київ) – 19 Колос (Ковалівка) – 18 Оболонь (Київ) – 18 Ворскла (Полтава) – 17 Чорноморець (Одеса) – 15 Інгулець (Петрове) – 12

УПЛ

Нагадаємо, що форвард Роми Артем Довбик відзначився першим голом після свого повернення на поле. Українець пропустив декілька матчів через пошкодження. Але він вийшов у грі проти Комо та приніс своїй команді вольову перемогу.