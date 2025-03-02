Таблиця УПЛ: Шахтар трохи підібрався до Динамо та Олександрії, Інгулець ще живий
Сьогодні, 2 березня, підійшов до свого завершення 19 тур Української Прем'єр-ліги. За його підсумками в турнірній таблиці відбулися певні зміни.
Перш за все варто зазначити, що лише дві команди виграли обидва матчі після зимових канікул: Шахтар та Верес.
Незважаючи на втрату очок, Динамо продовжує лідирувати. Але "біло-сині" дозволили "гірникам" скоротити відставання від себе до 8 очок. Донецький клуб підібрався ближче за рахунок розгромної перемоги над Олександрією.
Полісся за два тури після поновлення чемпіонату наздогнало Кривбас, який програв обидві гри, а Верес вже йде сьомим, маючи стільки ж очок, скільки й Зоря та Рух (по 25).
У той же час сенсаційна перемога Інгульця над Кривбасом трохи додала інтриги в боротьбі за виживання, де не можуть відчувати себе у безпеці команди, починаючи з одинадцятої позиції.
Турнірна таблиця УПЛ (після 19 туру)
- Динамо (Київ) – 47 очок
- Олександрія (Олександрія) – 41
- Шахтар (Донецьк) – 39
- Кривбас (Кривий Ріг) – 31
- Полісся (Житомир) – 31
- Карпати (Львів) – 27
- Верес (Рівне) – 25
- Зоря (Луганськ) – 25
- Рух (Львів) – 25
- ЛНЗ (Черкаси) – 22
- Лівий берег (Київ) – 19
- Колос (Ковалівка) – 18
- Оболонь (Київ) – 18
- Ворскла (Полтава) – 17
- Чорноморець (Одеса) – 15
- Інгулець (Петрове) – 12
Нагадаємо, що форвард Роми Артем Довбик відзначився першим голом після свого повернення на поле. Українець пропустив декілька матчів через пошкодження. Але він вийшов у грі проти Комо та приніс своїй команді вольову перемогу.