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Таблиця УПЛ: Шахтар трохи підібрався до Динамо та Олександрії, Інгулець ще живий

Олексій Погорелов — 2 березня 2025, 21:41
Українська Прем'єр-ліга
Українська Прем'єр-ліга
УПЛ

Сьогодні, 2 березня, підійшов до свого завершення 19 тур Української Прем'єр-ліги. За його підсумками в турнірній таблиці відбулися певні зміни.

Перш за все варто зазначити, що лише дві команди виграли обидва матчі після зимових канікул: Шахтар та Верес.

Незважаючи на втрату очок, Динамо продовжує лідирувати. Але "біло-сині" дозволили "гірникам" скоротити відставання від себе до 8 очок. Донецький клуб підібрався ближче за рахунок розгромної перемоги над Олександрією.

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Полісся за два тури після поновлення чемпіонату наздогнало Кривбас, який програв обидві гри, а Верес вже йде сьомим, маючи стільки ж очок, скільки й Зоря та Рух (по 25).

У той же час сенсаційна перемога Інгульця над Кривбасом трохи додала інтриги в боротьбі за виживання, де не можуть відчувати себе у безпеці команди, починаючи з одинадцятої позиції.

Турнірна таблиця УПЛ (після 19 туру)

  1. Динамо (Київ) – 47 очок
  2. Олександрія (Олександрія) – 41
  3. Шахтар (Донецьк) – 39
  4. Кривбас (Кривий Ріг) – 31
  5. Полісся (Житомир) – 31
  6. Карпати (Львів) – 27
  7. Верес (Рівне) – 25
  8. Зоря (Луганськ) – 25
  9. Рух (Львів) – 25
  10. ЛНЗ (Черкаси) – 22
  11. Лівий берег (Київ) – 19
  12. Колос (Ковалівка) – 18
  13. Оболонь (Київ) – 18
  14. Ворскла (Полтава) – 17
  15. Чорноморець (Одеса) – 15
  16. Інгулець (Петрове) – 12
УПЛ

Нагадаємо, що форвард Роми Артем Довбик відзначився першим голом після свого повернення на поле. Українець пропустив декілька матчів через пошкодження. Але він вийшов у грі проти Комо та приніс своїй команді вольову перемогу.

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