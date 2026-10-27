Легенда Динамо спрогнозував переможця Класичного в 1/8 фіналу Кубку України

Колишній захисник збірної України Владислав Ващук прогнозує перемогу київського Динамо над донецьким Шахтарем, яка дозволить "біло-синім" пробитися до чвертьфіналу Кубку України з футболу-2026/27.

Про цей матч він висловився в інтерв'ю "Українському футболу".

"Вболівати я буду за Динамо, звісно ж. З яким рахунком завершиться гра, мені сказати складнувато, але, думаю, кияни переможуть з різницею в один м'яч", – заявив Ващук.

Легенда столичного клубу вважає, що навіть потенційна звитяга не дозволить Мацею Кендзьореку забрати приставку виконувача обов'язків на чолі киян. За його словами, польський фахівець – це лише тимчасова опція на тренерському містку "біло-синіх".

Також Ващук прогнозує ротацію від "гірників" у кубковому протистоянні.

"Якщо подивитися на рівень гри та результати в останніх матчах, то фаворитом виглядає донецька команда, але… Знаєте, у такому принциповому поєдинку, як між Шахтарем та Динамо, та ще й кубковому, коли все вирішується тут і зараз без перегравань і матчів-відповідей, то шанси все ж рівні. Зауважив би на тому, що у Шахтаря ж ще є Ліга чемпіонів, а Динамо з єврокубків, на жаль, вилетіло. Тому, як на мене, мотивованішими мають бути кияни. Киянам Кубок потрібніший", – додав ексфутболіст.

Дербі між Шахтарем і Динамо в 1/8 фіналу Кубку України розпочнеться 27 жовтня о 18:00. Пряму трансляцію цього матчу можна переглянути – тут.

Це буде 196-те Класичне та 19-те у Кубку України. Якщо в усіх турнірах більшою кількістю перемог володіють кияни (83 проти 64 у "гірників"), то у кубкових змаганнях перевагою володіє Шахтар – 11 проти 7 у "біло-синіх". В останніх двох лобових дербі перемагав донецький колектив – 3:1 та 2:1.

Раніше Мирон Маркевич поділився своїм прогнозом на українське дербі.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу динамівці мінімально обіграли вінницьку Ниву (1:0), тоді як команда Арди Турана розгромила на виїзді Вільхівці (3:0).