Бражко — про участь в Олімпіаді: Вирішуватимуть УАФ та Динамо

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів, що рішення про його участь в Олімпійських іграх-2024 прийматимуть Українська асоціація футболу та Динамо.

Про це він повідомив на автограф-сесії збірної України.

"Нам нічого не казали, ніякої розмови не було. Звичайно, хочеться зіграти на Олімпійських іграх. Але у нас там єврокубки сходяться з Олімпіадою. Це будуть вирішувати УАФ та Динамо", — сказав футболіст.

За тиждень, 4 червня, олімпійська збірна України розпочне виступи на міжнародному товариському турнірі у Франції. На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

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Цей турнір буде генеральною репетицією Олімпіади-2024, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня у Франції. На груповому етапі Україні протистоятимуть Аргентина, Ірак та Марокко.

Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.