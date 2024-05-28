Тренер Руха пояснив, чому клуб не відпустив 6 гравців у олімпійську збірну

Рух не відпустив своїх 6 гравців у олімпійську збірну України через побоювання, що їхні травми можуть стати хронічними.

Про це розповів головний тренер львів’ян Руслан Пономарьов у коментарі для ТаТоТаке.

"Я говорив із представником штабу Ротаня і пояснив нашу позицію. На кожного з молодих футболістів випало колосальне фізичне та психологічне навантаження впродовж сезону. Приклад: якщо поруч із Рубчинським у Дніпрі-1 завжди грають такі досвідчені зубри, як Піхальонок, Сваток і Гуцуляк, то в нас біля Слюбика та Квасниці — такі ж юні хлопці, як і вони. Вони відіграли важкий сезон, зараз без відпочинку мають їхати на закордонний турнір, а вже 24 червня ми починаємо підготовку до чемпіонату. Коли їм відпочивати, а головне — лікуватися? Проблема в тому, що кожен із п'яти основних гравців (Слюбик, Дідик, Роман, Сич, Квасниця) догравав зі старими болячками, деякі з них можуть перерости у хронічні і потребують системного лікування. Ми хотіли відпустити довикликаного Слюсаря, але і він отримав пошкодження з Динамо. Було ухвалено рішення відправити в олімпійську збірну Федора - він і грав менше за товаришів, і відносно здоровий. Підкреслю, ми будемо раді і вважатимемо за честь виклик будь-якого нашого гравця до будь-якої збірної, і тим паче на Олімпіаду. Думаю, тренери збірної добре знайомі з можливостями більшості з них. Жодних перешкод з нашого боку тут бути не може.

Головне, щоб усі були свіжі та здорові. Відразу хочу остудити гарячі голови, котрі у ЗМІ вже дозволили собі звинуватити нас мало не в саботажі. Перед тим, як кидатись звинуваченнями, потрібно володіти досконалою інформацією щодо фізичного стану молодих граців, психоемоційного і загалом стану їхнього здоровʼя. І саме клубні тренери і лікарі володіють досконалою інформацію щодо цього. І хочу запевнити усіх, що дане рішення ухвалено виключно в інтересах гравців і їхніх подальших карʼєр. І в інтересах тієї ж олімпійської збірної. Я переконаний, до Олімпіади, гравці, викликані на цей турнір, будуть добре підготовленими і зможуть допомогти збірним", — сказав Пономарьов.

За тиждень, 4 червня, олімпійська збірна України розпочне виступи на міжнародному товариському турнірі у Франції. На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Цей турнір буде генеральною репетицією Олімпіади-2024 у Парижі. На груповому етапі олімпійського футбольного турніру Україні протистоятимуть Аргентина, Ірак та Марокко.