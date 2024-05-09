Визначився останній учасник Олімпійських ігор-2024
Молодіжна збірна Гвінеї U-23 перемогла Індонезію в фінальному матчі за вихід на Олімпійські ігри-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь африканської команди. Переможний гол забив Ілайш Моріба з пенальті в першій половині гри.
Індонезія U-23 — Гвінея U-23 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 29 Моріба (пен)
Гвінея стала останньою командою, що кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпіади в Парижі. Африканська команда потрапила до Групи A.
Груповий етап Олімпійських ігор-2024 з футболу
Група A
- Франція
- США
- Гвінея
- Нова Зеландія
Група B
- Аргентина
- Марокко
- Ірак
- Україна
Група C
- Іспанія
- Єгипет
- Узбекистан
- Домініканська Республіка
Група D
- Ізраїль
- Парагвай
- Малі
- Японія
Нагадаємо, що поєдинок збірної України з Іраком відкриє футбольний турнір на Олімпіаді. Матч відбудеться 24 липня, початок — о 20:00 за київським часом.
Розклад матчів збірної України
- 24 липня, 20:00. Україна – Ірак
- 27 липня, 18:00. Україна – Марокко
- 30 липня, 18:00. Україна – Аргентина
Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві збірні.
Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.
Зазначимо, що чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).
Раніше стало відомо, що Олімпійська збірна України зіграє на міжнародному турнірі напередодні ОІ-2024.
Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на Олімпіаду.