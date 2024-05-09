Визначився останній учасник Олімпійських ігор-2024

Молодіжна збірна Гвінеї U-23 перемогла Індонезію в фінальному матчі за вихід на Олімпійські ігри-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь африканської команди. Переможний гол забив Ілайш Моріба з пенальті в першій половині гри.

Олімпійські ігри-2024 з футболу

Кваліфікація, фінал

9 травня

Індонезія U-23 — Гвінея U-23 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Моріба (пен)

Гвінея стала останньою командою, що кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпіади в Парижі. Африканська команда потрапила до Групи A.

Груповий етап Олімпійських ігор-2024 з футболу

Група A

Франція

США

Гвінея

Нова Зеландія

Група B

Аргентина

Марокко

Ірак

Україна

Група C

Іспанія

Єгипет

Узбекистан

Домініканська Республіка

Група D

Ізраїль

Парагвай

Малі

Японія

Нагадаємо, що поєдинок збірної України з Іраком відкриє футбольний турнір на Олімпіаді. Матч відбудеться 24 липня, початок — о 20:00 за київським часом.

Розклад матчів збірної України

24 липня, 20:00. Україна – Ірак

27 липня, 18:00. Україна – Марокко

30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві збірні.

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.

Зазначимо, що чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).

Раніше стало відомо, що Олімпійська збірна України зіграє на міжнародному турнірі напередодні ОІ-2024.

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на Олімпіаду.