Тиску на клуби не буде — Шевченко розповів про заявку збірної України на Олімпіаду

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що організація не буде тиснути на клуби в питанні надання футболістів для участі в Олімпійських іграх-2024, що відбудуться в Парижі.

Слова Шевченка із зустрічі з журналістами передає кореспондент Чемпіона Микола Дендак.

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"Ми працюємо з минулого року, спілкуємося з клубами. В березні подали заявку. Все залежатиме від результатів основної команди на євро, позицій європейських та українських клубів. Тиску на клуби не буде, остаточне рішення, чи відпускати гравців за клубами", — заявив Шевченко.

Також очільник УАФ зазначив, що остаточна заявка буде подана на початку липня. У головного тренера Олімпійської збірної Руслана Ротаня є запасний список гравців, які можуть замінити когось з основи.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві збірні.

Українська команда вперше візьме участь у цих змаганнях. Нагадаємо, олімпійську ліцензію вдалося здобути завдяки виходу збірної України U21 у півфінал молодіжного Євро-2023.

Розклад матчів збірної України

24 липня, 20:00. Україна – Ірак

27 липня, 18:00. Україна – Марокко

30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

Зазначимо, що чинний переможець олімпійського футбольного турніру — збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).

Раніше стало відомо, що Олімпійська збірна України зіграє на міжнародному турнірі напередодні ОІ-2024.

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на Олімпіаду.