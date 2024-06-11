Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стало відомо, хто може замінити травмованого де Йонга в збірній Нідерландів

Станіслав Лисак — 11 червня, 07:49
Стало відомо, хто може замінити травмованого де Йонга в збірній Нідерландів

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман визначився з гравцем, якого викличе до національної команди замість Френкі де Йонга, який пропустить Євро-2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

До лав "помаранчевих" може доєднатися захисник Челсі Ян Матсен, який проводив попередній сезон у складі Боруссії Дортмунд.

Нагадаємо, що де Йонг досі перебуває не у формі та повернеться в каталонський клуб через фізичні проблеми. Френкі У сезоні-2023/24 нідерландець був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми.

Матсен провів другу половину сезону в Боруссії та зіграв із січня 23 матчі за дортмундців, забив 3 гол та віддав 2 гольові передачі.

За версією Goal нідерландці входять у топ-10 фаворитів на перемогу на Євро-2024.

Рональд Куман Френкі де Йонг Челсі Збірна Нідерландів з футболу Матсен

Челсі

Нкунку не хоче покидати Челсі влітку
Челсі прийняв рішення щодо майбутнього Лукаку
Наполі зробив пропозицію Челсі щодо Лукаку
Мудрик проти Луніна: Челсі анонсував товариський матч проти Реала
Перший трансфер ери Марески: Челсі оголосив про підписання захисника Фулгема

Останні новини