Стало відомо, хто може замінити травмованого де Йонга в збірній Нідерландів
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман визначився з гравцем, якого викличе до національної команди замість Френкі де Йонга, який пропустить Євро-2024.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
До лав "помаранчевих" може доєднатися захисник Челсі Ян Матсен, який проводив попередній сезон у складі Боруссії Дортмунд.
Нагадаємо, що де Йонг досі перебуває не у формі та повернеться в каталонський клуб через фізичні проблеми. Френкі У сезоні-2023/24 нідерландець був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми.
Матсен провів другу половину сезону в Боруссії та зіграв із січня 23 матчі за дортмундців, забив 3 гол та віддав 2 гольові передачі.
За версією Goal нідерландці входять у топ-10 фаворитів на перемогу на Євро-2024.