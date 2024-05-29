Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Списуй, тільки не слово-у-слово: Нідерланди оголосили заявку на Євро-2024 у стилі іспанців

Игорь Чернявский — 29 травня, 22:05
Списуй, тільки не слово-у-слово: Нідерланди оголосили заявку на Євро-2024 у стилі іспанців

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оголосив остаточну заявку комади на Євро-2024.

Відео представлення складу було опублікувано в X (Twitter) "Оран’є".

Склад збірної Нідерландів на Євро-2024

Голкіпери: Джастін Бейлов, Марк Флеккен, Барт Вербрюгген.

Захисники: Натан Аке, Вірджіл ван Дейк, Джеремі Фрімпонг, Дейлі Блінд, Лутсхарел Гертрюйда, Дензел Дюмфріс, Міккі ван де Вен, Стефан де Врей, Маттейс де Лігт.

Півзахисники: Френкі де Йонг, Хаві Сімонс, Джорджиніо Вейналдум, Тьон Копмейнерс, Райан Гравенберх , Тіджані Рейндерс, Джерді Схаутен, Джої Верман.

Нападники: Мемфіс Депай, Брайан Броббі, Стівен Бергвейн, Доніелл Мален, Коді Гакпо, Ваут Вегхорст.

Зазначимо, що у схожому стилі свої заявки оголошує головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.

Рональд Куман Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна Нідерландів з футболу

Нідерланди оголосили попередню заявку на чемпіонат Європи-2024
Стали відомі шанси збірної України виграти Євро-2024
Німеччина - Нідерланди 2:1: огляд товариського матчу
Думфріс отримав червону картку після серії пенальті
Ван Дейк: Ми багато тренували пенальті, це дуже боляче

Останні новини