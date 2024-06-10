Україна в топ-15, Бельгія в топ-3: видання Goal сформувало рейтинг фаворитів Євро-2024

Головним фаворитом на перемогу на Євро-2024 з футболу є збірна Франції.

Про це повідомляє авторитетне видання Goal.

А ось друге та третє місця виявились неочевидними. На другій сходинці опинилась Португалія, а третьою йде суперниця України в групі Е Бельгія.

Українська національна команда опинилася на 14 місці, обігнавши решту представників свого квартету.

"Очевидно, що Бельгія буде головним фаворитом групи E, але ні Словаччина, ні Румунія не будуть боятися збірну України, в складі якої грають вінгер Челсі Михайло Мудрик, який забив переможний м'яч у ворота Ісландії, голкіпер Реала Андрій Лунін, універсал Арсенала Олександр Зінченко та яскрава сенсація Жирони Артем Довбик", — йдеться в пості.

Фаворити Євро-2024 за версією Goal.

Франція; Португалія; Бельгія; Англія; Німеччина; Іспанія; Нідерланди; Австрія; Хорватія; Італія; Данія; Угорщина; Туреччина; Україна; Швейцарія; Чехія; Словаччина; Словенія; Сербія; Румунія; Шотландія; Польща; Албанія; Грузія.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.