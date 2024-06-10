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Україна в топ-15, Бельгія в топ-3: видання Goal сформувало рейтинг фаворитів Євро-2024

Микола Дендак — 10 червня, 23:48
Україна в топ-15, Бельгія в топ-3: видання Goal сформувало рейтинг фаворитів Євро-2024

Головним фаворитом на перемогу на Євро-2024 з футболу є збірна Франції.

Про це повідомляє авторитетне видання Goal.

А ось друге та третє місця виявились неочевидними. На другій сходинці опинилась Португалія, а третьою йде суперниця України в групі Е Бельгія.

Українська національна команда опинилася на 14 місці, обігнавши решту представників свого квартету.

"Очевидно, що Бельгія буде головним фаворитом групи E, але ні Словаччина, ні Румунія не будуть боятися збірну України, в складі якої грають вінгер Челсі Михайло Мудрик, який забив переможний м'яч у ворота Ісландії, голкіпер Реала Андрій Лунін, універсал Арсенала Олександр Зінченко та яскрава сенсація Жирони Артем Довбик", — йдеться в пості.

Фаворити Євро-2024 за версією Goal.

  1. Франція;
  2. Португалія;
  3. Бельгія;
  4. Англія;
  5. Німеччина;
  6. Іспанія;
  7. Нідерланди;
  8. Австрія;
  9. Хорватія;
  10. Італія;
  11. Данія;
  12. Угорщина;
  13. Туреччина;
  14. Україна;
  15. Швейцарія;
  16. Чехія;
  17. Словаччина;
  18. Словенія;
  19. Сербія;
  20. Румунія;
  21. Шотландія;
  22. Польща;
  23. Албанія;
  24. Грузія.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

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