Україна в топ-15, Бельгія в топ-3: видання Goal сформувало рейтинг фаворитів Євро-2024
Головним фаворитом на перемогу на Євро-2024 з футболу є збірна Франції.
Про це повідомляє авторитетне видання Goal.
А ось друге та третє місця виявились неочевидними. На другій сходинці опинилась Португалія, а третьою йде суперниця України в групі Е Бельгія.
Українська національна команда опинилася на 14 місці, обігнавши решту представників свого квартету.
"Очевидно, що Бельгія буде головним фаворитом групи E, але ні Словаччина, ні Румунія не будуть боятися збірну України, в складі якої грають вінгер Челсі Михайло Мудрик, який забив переможний м'яч у ворота Ісландії, голкіпер Реала Андрій Лунін, універсал Арсенала Олександр Зінченко та яскрава сенсація Жирони Артем Довбик", — йдеться в пості.
Фаворити Євро-2024 за версією Goal.
- Франція;
- Португалія;
- Бельгія;
- Англія;
- Німеччина;
- Іспанія;
- Нідерланди;
- Австрія;
- Хорватія;
- Італія;
- Данія;
- Угорщина;
- Туреччина;
- Україна;
- Швейцарія;
- Чехія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Сербія;
- Румунія;
- Шотландія;
- Польща;
- Албанія;
- Грузія.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.