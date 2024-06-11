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Френкі де Йонг пропустить Євро-2024

Микола Дендак — 11 червня, 00:04
Френкі де Йонг пропустить Євро-2024

Один з лідерів Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг пропустить Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що півзахисник досі перебуває не у формі та повернеться в каталонський клуб через фізичні проблеми.

У сезоні-2023/24 нідерландець був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Нідерландів Рональд Куман оригінально оголосив заявку своєї команди на чемпіонат Європи.

За версією Goal нідерландці входять у топ-10 фаворитів на перемогу на Євро-2024.

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Френкі де Йонг

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