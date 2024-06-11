Френкі де Йонг пропустить Євро-2024
Один з лідерів Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг пропустить Євро-2024 з футболу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що півзахисник досі перебуває не у формі та повернеться в каталонський клуб через фізичні проблеми.
У сезоні-2023/24 нідерландець був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми.
Нагадаємо, нещодавно головний тренер Нідерландів Рональд Куман оригінально оголосив заявку своєї команди на чемпіонат Європи.
За версією Goal нідерландці входять у топ-10 фаворитів на перемогу на Євро-2024.