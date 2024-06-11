Один з лідерів Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг пропустить Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що півзахисник досі перебуває не у формі та повернеться в каталонський клуб через фізичні проблеми.

🚨 BREAKING: Frenkie de Jong will miss Euro 2024 as he returns to Barcelona due to physical conditions.



Frenkie can’t force after his injury as there is danger to make it even more serious ❌🇳🇱



De Jong, sad as he wanted to help Netherlands… but only way was to leave the team. pic.twitter.com/9CKe5cnwWp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

У сезоні-2023/24 нідерландець був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер Нідерландів Рональд Куман оригінально оголосив заявку своєї команди на чемпіонат Європи.

За версією Goal нідерландці входять у топ-10 фаворитів на перемогу на Євро-2024.