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Кепа може залишитися в Реалі

Микола Дендак — 28 червня, 14:16
Кепа може залишитися в Реалі

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який минулий сезон провів у оренді в Реалі, може залишитися в мадридському клубі.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Зазначається, що 29-річний іспанець очікує завершення історії з українським воротарем "вершкових" Андрієм Луніним. Він не хоче покидати королівський клуб і вже відхилив наявні пропозиції.

Нагадаємо, Лунін став найгіршим гравцем групового етапу Євро-2024 за версією WhoScored. Нещодавно повідомлялося, що ПСЖ хоче придбати українця.

Андрій Лунін Реал Мадрид Кепа Аррісабалага

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