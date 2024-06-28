Кепа може залишитися в Реалі
Воротар Челсі Кепа Аррісабалага, який минулий сезон провів у оренді в Реалі, може залишитися в мадридському клубі.
Про це повідомляє Madrid Xtra.
Зазначається, що 29-річний іспанець очікує завершення історії з українським воротарем "вершкових" Андрієм Луніним. Він не хоче покидати королівський клуб і вже відхилив наявні пропозиції.
Нагадаємо, Лунін став найгіршим гравцем групового етапу Євро-2024 за версією WhoScored. Нещодавно повідомлялося, що ПСЖ хоче придбати українця.