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ПСЖ націлився на ще одного українця

Игорь Чернявский — 26 червня, 16:47
ПСЖ націлився на ще одного українця

Парі Сен-Жермен уважно спостерігає за ситуацією Андрія Луніна в Реалі.

Про це повідомляє Defensa Central.

Паризький клуб хоче придбати українця через нестабільність Джанлуїджі Доннаруми та можливий відхід Арнау Тенаса. Оскільки після повернення Тібо Куртуа майбутнє Луніна в Реалі під питанням, Андрій вважає, що настав час зробити наступний крок у кар’єрі.

Нагадаємо, нещодавно чемпіон Франції послабив позицію воротаря, підписавши росіянина Матвія Сафонова з Краснодара. Французький клуб заплатив російському 20 мільйонів євро.

Напередодні також була інформація про інтерес ПСЖ до українського захисника, який виступає в АПЛ.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Реал Мадрид

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