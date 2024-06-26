ПСЖ націлився на ще одного українця

Парі Сен-Жермен уважно спостерігає за ситуацією Андрія Луніна в Реалі.

Про це повідомляє Defensa Central.

Паризький клуб хоче придбати українця через нестабільність Джанлуїджі Доннаруми та можливий відхід Арнау Тенаса. Оскільки після повернення Тібо Куртуа майбутнє Луніна в Реалі під питанням, Андрій вважає, що настав час зробити наступний крок у кар’єрі.

Нагадаємо, нещодавно чемпіон Франції послабив позицію воротаря, підписавши росіянина Матвія Сафонова з Краснодара. Французький клуб заплатив російському 20 мільйонів євро.

Напередодні також була інформація про інтерес ПСЖ до українського захисника, який виступає в АПЛ.