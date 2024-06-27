Лунін — найгірший гравець групового етапу Євро-2024 за версією WhoScored

Голкіпер збірної України Андрій Лунін став найгіршим гравцем групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє Whoscored.

Українець отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців на турнірі — 3,8. До десятки головних невдах також потрапили Юхим Конопля (5,32) та Віктор Циганков (5,67).

Зазначимо, що відповідні гравці брали участь лише у провальному матчі проти Румунії, тому їх оцінка за цей поєдинок і стала середньою на Євро.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.