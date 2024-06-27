Лунін — найгірший гравець групового етапу Євро-2024 за версією WhoScored
Голкіпер збірної України Андрій Лунін став найгіршим гравцем групового етапу чемпіонату Європи-2024.
Про це повідомляє Whoscored.
Українець отримав найнижчу середню оцінку серед всіх гравців на турнірі — 3,8. До десятки головних невдах також потрапили Юхим Конопля (5,32) та Віктор Циганков (5,67).
Зазначимо, що відповідні гравці брали участь лише у провальному матчі проти Румунії, тому їх оцінка за цей поєдинок і стала середньою на Євро.
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Євро-2024 Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.