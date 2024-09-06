Провідний гравець Баєра відмовився продовжити контракт з клубом

Центральний захисник Баєра та збірної Німеччини Джонатан Та не планує продовжувати контракт з леверкузенцями, який спливає влітку 2025 року.

Про це він розповів порталу Süddeutsche Zeitung.

"Моє рішення таке ж чітке, як і раніше. Я не буду продовжувати свій контракт — з кар'єрних причин, про які я говорив раніше. У мене все ще є угода до 2025 року, і до того часу я віддам все для Леверкузена", — заявив Та.

„Am Ende leidet darunter der Spieler“: Nationalspieler Jonathan Tah erklärt im @SZ-Interview, warum er Bayer Leverkusen verlassen wollte – und seinen Vertrag auch jetzt nicht verlängern wird. #SZPlus https://t.co/g8LWfLhE2v — Süddeutsche Zeitung (@SZ) September 6, 2024

Зазначимо, що цього літа 28-річним німцем активно цікавилася Баварія, "фармацевти" готові були віддати футболіста за 30 млн євро.

Нагадаємо, що 28-річний Та приєднався до Баєра влітку 2016 року. Його придбали у Гамбурга за 9,5 млн євро. За збірну Німеччини він провів 29 поєдинків, голів не забивав.

Варто нагадати, що Баварію часто звинувачують у тому, що вона переманює лідерів головних суперників. Баєр виграв Бундеслігу сезону-2023/24. Раніше Лотар Маттеус зазначав, що захист — це слабка ланка мюнхенців.