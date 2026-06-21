Просто продовжували боротися до кінця: захисник Німеччини – про перемогу над Кот-д'Івуаром

Захисник збірної Німеччини Йонатан Та розповів, що його команда у матчі проти Кот-д'Івуару у рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу продемонструвала саме ті якості, які потрібні для переможного результату.

Його цитує ФІФА.

Він наголосив на тому, що "Бундестім" не опустив руки до фінального свистка та продовжував боротися. Також Та окремо виділив Деніза Ундива, який став автором дублю та найкращим гравцем зустрічі.

"Ми продемонстрували саме ті якості, які необхідні для успіху на турнірі: переможний менталітет і командний дух. Ми не здалися – просто продовжували боротися до кінця. Хлопці, які вийшли на заміну, додали грі нової енергії. Деніз заслуговує на окрему згадку. Він був просто неймовірним", – сказав Та.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився на користь німецької команди 2:1. Цей матч став історичним для першого номера воріт "Бундестім" Мануеля Ноєра. Голкіпер мюнхенської Баварії став рекордсменом серед воротарів за кількістю зіграних ігор в історії Мундіалів.

Збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів, одноосібно очолила квартет Е та достроково гарантувала собі вихід у плейоф.

Груповий етап чемпіонату світу-2026 команда Юліана Нагельсманна завершить грою проти Еквадору. Поєдинок запланований на 25 червня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).