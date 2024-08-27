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Маттеус назвав найслабшу ланку Баварії

Руслан Травкін — 27 серпня, 12:10
Маттеус назвав найслабшу ланку Баварії
Лотар Маттеус
Getty images

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус виступив із критикою на адресу трансферної політики команди. Він вважає, що тепер у клубу слабкий захист.

Його слова цитує видання Sportskeda.

"Оборона була і залишається ахіллесовою п'ятою Баварії. Маттейс де Лігт був проданий, хоча він був найстабільнішим гравцем за останні два роки. Він був найкращим захисником.

Тепер Баварія знову шукає наступника Давиду Алабі. Для мене ганьба, що цього лідера немає. Зрештою, ми говоримо про Баварію.

Звичайно, помилки, допущені Кімом Мін-Дже та Дайо Упамекано, також є темою для обговорення в роздягальні. У клубу великі плани, і тепер усе повертається до того, на чому зупинилися минулого сезону", — сказав Маттеус.

Нагадаємо, Баварія продала де Лігта у Манчестер Юнайтед за 45 млн євро. Він відіграв у Баварії 2 сезони.

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