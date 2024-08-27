Маттеус назвав найслабшу ланку Баварії

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус виступив із критикою на адресу трансферної політики команди. Він вважає, що тепер у клубу слабкий захист.

Його слова цитує видання Sportskeda.

"Оборона була і залишається ахіллесовою п'ятою Баварії. Маттейс де Лігт був проданий, хоча він був найстабільнішим гравцем за останні два роки. Він був найкращим захисником.

Тепер Баварія знову шукає наступника Давиду Алабі. Для мене ганьба, що цього лідера немає. Зрештою, ми говоримо про Баварію.

Звичайно, помилки, допущені Кімом Мін-Дже та Дайо Упамекано, також є темою для обговорення в роздягальні. У клубу великі плани, і тепер усе повертається до того, на чому зупинилися минулого сезону", — сказав Маттеус.