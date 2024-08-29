Вічна тактика: Баварія хоче придбати ключового захисника Баєра
Джонатан Та
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Мюнхенська Баварія планує посилити захист гравцем Баєра та збірної Німеччини Джонатаном Та.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Клуби продовжують обговорювати деталі трансферу. "Фармацевти" готові відпустити футболіста за 30 млн євро.
28-річний Та приєднався до Баєра влітку 2016 року. Його придбали у Гамбурга за 9,5 млн євро. За збірну Німеччини він провів 29 поєдинків, голів не забивав.
Варто нагадати, що Баварію часто звинувачують у тому, що вона переманює лідерів головних суперників. Баєр виграв Бундеслігу сезону-2023/24. Раніше Лотар Маттеус зазначав, що захист — це слабка ланка мюнхенців.