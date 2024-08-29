Вічна тактика: Баварія хоче придбати ключового захисника Баєра

Мюнхенська Баварія планує посилити захист гравцем Баєра та збірної Німеччини Джонатаном Та.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Клуби продовжують обговорювати деталі трансферу. "Фармацевти" готові відпустити футболіста за 30 млн євро.

✅ The transfer of Jonathan Tah (30) to FC Bayern is still being discussed. Leverkusen would be willing to talk for a fee of €30 mio @BILD_Sport pic.twitter.com/CjDEuty8pB — Christian Falk (@cfbayern) August 29, 2024

28-річний Та приєднався до Баєра влітку 2016 року. Його придбали у Гамбурга за 9,5 млн євро. За збірну Німеччини він провів 29 поєдинків, голів не забивав.

Варто нагадати, що Баварію часто звинувачують у тому, що вона переманює лідерів головних суперників. Баєр виграв Бундеслігу сезону-2023/24. Раніше Лотар Маттеус зазначав, що захист — це слабка ланка мюнхенців.