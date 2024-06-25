Левандовський розповів, коли планує завершити кар'єру

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський розповів, що не хоче шкодувати через те, що завершив кар'єру занадто рано.

Його слова передає УЄФА.

"Я не хочу шкодувати про те, що пішов на пенсію занадто рано, коли ще міг би пограти довше. З іншого боку, я не хочу боротися з цим рішенням, коли цей момент настане. Наразі він ще не настав. Я повинен відчути його всередині себе. Напевно, ніхто не зможе на це вплинути. Тільки я і моя сім'я — ніхто ззовні.

Що стосується збірної, то я справді не знаю. На це впливають різні фактори. Грати стільки років на певному рівні, з великими очікуваннями, намагатися здійснити не тільки свої мрії, але й мрії поляків — це тягар. Звичайно, я добре почуваюся в команді, атмосфера, те, яка вона зсередини, змушує тебе насолоджуватися перебуванням тут. Фізично я також не хвилююся з цього приводу", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, на стадіоні "BVB-Штадіон" у Дортмунді Левандовський зі збірною Польщі зустрінеться з Францією в третьому турі Євро-2024. Початок о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірні Франції та Нідерландів наразі лідирують у групі D з чотирма очками, а Польща стала першою командою, яка вилетіла з Євро-2024 після поразки від Австрії.