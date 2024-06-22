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Збірна Польщі достроково вилетіла з Євро-2024

Станіслав Лисак — 22 червня, 00:34
Збірна Польщі достроково вилетіла з Євро-2024

Збірна Польщі втратила шанси на вихід у плей-оф чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Поляки поступилися Австрії (3:1) у матчі другого туру та залишилися єдиною командою в групі D, яка має 0 очок в активі після обох матчів Євро. Згодом Франція та Нідерланди розписали першу нульову нічию на континентальній першості.

Навіть у разі перемоги над Францією у третій грі ЧЄ, полякам не вистачить трьох залікових пунктів, щоб посісти хоча б третє місце у квартеті. Зазначимо, що на чемпіонаті Європи основним показником, який вирішує розташування команд за рівної кількості очок — особисті зустрічі.

Збірна Нідерландів наразі лідирує в таблиці з 4 очками, Франція також має 4 бали, однак поступається за кількістю забитих голів, Австрія має три очки в активі, однак має перевагу над Польщею в особистих зустрічах.

Збірна Польщі з футболу Збірна Нідерландів з футболу Збірна Австрії з футболу Збірна Франції з футболу Євро-2024 з футболу

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